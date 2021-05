L’Isola dei Famosi cambia tutto e si prepara già alla prossima edizione. Secondo ciò che scrive il settimanale Oggi, il programma rimarrà ad Ilary Blasi ma verrà radicalmente modificato.

L’Isola dei Famosi pronta a cambiare tutto (tranne Ilary Blasi)

Questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi passata ad Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi, fa oggettivamente acqua da tutte le parti.

La conduttrice non è empatica con il pubblico e nemmeno con i concorrenti che spesso prende in giro (emblematico il trattamento che ha riservato nei confronti di Fariba).

Anche gli opinionisti non sono a fuoco. Elettra Lamborghini per esempio, solitamente funziona alla grande ma all’interno de L’Isola dei Famosi è spaesata perchè non si trova “nel suo”.

Pure Iva Zanicchi è sottotono e si nota perfettamente quando la ritroviamo in Venus Club, programma di Italia 1 con Lorella Boccia dove regala il meglio di sé al fianco dell’amica Mara Maionchi.

Così come riporta CheTVFa, l’Isola torna anche il prossimo anno su Canale 5 ma la rete è pronta a cambiare tutto. Io, se fossi il loro, farei rientrare in fretta e furia anche Alessia Marcuzzi, empatica, dolce, di cuore e “pancia”.

Gli ascolti de L’Isola sono stati un flop per via del cast debole, questo è fuori discussione. Ma una padrona di casa rispettosa del suo ruolo potrebbe comunque regalarci delle soddisfazioni.