Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati. Dopo avere annunciato la crisi, la coppia uscita da Uomini e Donne ha interrotto la relazione. L’ex tronista è intervenuto sui social parlando pure del Grande Fratello Vip.

Purtroppo non è andata bene e mi spiace perché la fine di una relazione non è mai bella. Soprattutto perchè è stata una relazione maturata nel corso di tre mesi a Uomini e Donne. Subito dopo c’era un bellissimo feeling ma per incompatibilità non ci siamo trovati d’accordo e ci siamo lasciati.

Massimiliano Mollicone ha parlato pure del Grande Fratello Vip:

Non parteciperò al Grande Fratello Vip. Sono uscite queste news ma per il momento non farò parte del cast. Non lo so se in futuro ci sarà la possibilità ma al momento non ne farò parte.

Dopo un programma altri ragazzi vengono chiamati a fare i provini. Attualmente non parteciperò al GF Vip.