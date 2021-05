Massimiliano Mollicone, giovane ex tronista, da pochi giorni ha concluso la sua esperienza nello studio di Uomini e Donne uscendo felicemente in coppia con Vanessa Spoto, la corteggiatrice che ha preferito a Eugenia Rigotti.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto a Temptation Island?

Tra i due neo fidanzati sembra procedere tutto per il meglio mostrandosi anche felici sui social. Nelle passate ore proprio la neo coppia uscita dal programma Uomini e Donne ha tenuto una diretta Instagram durante la quale ha risposto alle curiosità dei fan.

Tra le domande anche una relativa alla possibilità per entrambi di partecipare a Temptation Island in partenza nell’estate di Canale 5.

L’ex tronista Massimiliano però, ha ammesso che al momento con Vanessa non sentirebbero la necessità di prendere parte al nuovo reality dal momento che hanno da poco iniziato la loro frequentazione ma al tempo stesso Mollicone non ha escluso in futuro la possibilità di prendere parte.

Ecco le sue parole fedelmente riportate dagli amici di Biccy.it:

A Temptation Island non parteciperemo perché ad oggi credo sia un po’ inutile, ora ci godremo l’estate e tutto quello che verrà. Magari l’anno prossimo, ma ad oggi credo che non sia neanche una cosa buona per la relazione che si sta costruendo adesso, ma non nego che lo vorrei fare, lei no perché ha paura di quelle che mi spalmano la cremina.

Almeno per la prossima edizione, dunque, Massimiliano e Vanessa non saranno tra i protagonisti di Temptation Island ma la coppia non ha chiuso definitivamente le porte in vista della successiva stagione tv.