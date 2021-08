Martina Miliddi sbotta su Instagram: “Basta!”, sfogo contro alcuni ‘fan’

Martina Miliddi, ballerina di latino-americano conosciuta al grande pubblico grazie all’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, in questo periodo si trova a dover fare i conti con le conseguenze, spesso spiacevoli, della popolarità. Una serie di avvenimenti però l’avrebbero portata a perdere le staffe al punto di dover dire “basta”.

Martina Miliddi, il duro sfogo social

La partecipazione ad Amici 20 ha permesso a Martina Miliddi di farsi conoscere ed apprezzare non solo come giovane talento ma anche come persona. Anche dopo la sua esperienza in tv, grazie ai social, la ballerina ha continuato ad essere molto seguita ed amata, ma alcuni fan si sarebbero resi protagonisti di alcuni spiacevoli avvenimenti.

In una Instagram Story, Martina si è sfogata spiegando ciò che starebbe subendo da qualche tempo a questa parte, al punto da essere costretta ad intervenire con un lungo e duro appello ai fan:

Ragazzi io vi voglio bene davvero… Sono felice del supporto che mi date ogni giorno e sono grata per tutto questo. Però vi chiedo la cortesia di smetterla di rimanere attaccati al campanello di casa. Mi avvisano di sta roba ogni giorno e io non abito più lì. Capisco tutto quanto e sono rimasta calma, però alla centesima chiamata mi scoccio anche io. E non vorrei. Non pensate che potreste disturbare, che magari le persone hanno altro da fare? Vi voglio bene, però basta.

Fan troppo invadenti si sono resi protagonisti di episodi simili anche con altri ex di Amici, da Aka7even a Sangiovanni.