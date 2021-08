Flirt tra Aka7even e Rosa Di Grazia? Il cantante di Amici 20 interviene

Aka7even e Rosa Di Grazia stanno facendo chiacchierare i più maliziosi. Il cantante e la ballerina di Amici 20 hanno un bellissimo rapporto di amicizia che alcuni hanno frainteso.

Proprio per via delle presunte voci che parlerebbero di una frequentazione, Aka7even è intervenuto con il profilo di Rosa Di Grazia così come ci fanno sapere i colleghi di Novella 2000:

Raga sono Aka, io e lei ci vogliamo un bene dell’anima, non fatevi film mentali come sempre.

Aka7even e Rosa Di Grazia all’interno della scuola hanno vissuto una storia d’amore con Martina Miliddi e Deddy ma, una volta terminato Amici 20, il cantante e la ballerina (archiviate le loro rispettive frequentazioni) hanno avuto modo di conoscersi meglio facendo nascere una fortissima amicizia.

Che bello alzarmi la mattina e leggere ste ca**ate. Il fatto è che io non riesco a capire il perché vi siate impuntati con questa guerra tra fandom, tra la mia e quella di Sangio. Vi giuro è una cosa orribile, perché non ha proprio un senso compiuto, dal momento in cui io e Sangio siamo amicissimi.

Ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo. Quindi non riesco a capire il perché. Sapete benissimo che io non sono nemmeno il tipo di persona che va lì a controllare gli insulti, la mia vita non gira intorno agli insulti e alle cose negative, però dopo che vedo queste cose e vedo che su Twitter fanno la guerra tra fandom, direi basta. Mettiamo un punto a questa storia, perché davvero è insensata. Fate l’amore non la guerra.