Martina ha tradito Ciro con Gianmarco? Lei rompe il silenzio

Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle accuse, ha tradito Ciro?

La storia tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri continua a far parlare i fan di Uomini e Donne. Dopo i rumor e le frecciatine social, l’ex tronista ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la propria posizione, rispondendo a chi l’ha accusata di aver tradito il suo ex fidanzato.

Martina, dopo aver partecipato a Temptation Island insieme a Raul Dumitras, aveva deciso di rimettersi in gioco sul trono del programma di Maria De Filippi. Tra i corteggiatori che più l’avevano colpita c’erano Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Alla fine, la sua scelta era ricaduta su Ciro, ma la loro relazione si è interrotta poco dopo la fine del programma.

Nel frattempo, anche la conoscenza tra Gianmarco e Cristina Ferrara – nata sempre a Uomini e Donne – si era già conclusa. Da lì, le voci su una nuova frequentazione tra Martina e Gianmarco hanno iniziato a circolare con insistenza, fino a trovare conferma: i due sono stati visti insieme allo stadio e, in un’altra occasione, scambiarsi effusioni durante un evento pubblico di X Factor.

“Non ho tradito nessuno, dovete accettare che..”

La situazione ha acceso i social, dove non sono mancate allusioni e frecciate da parte di Ciro Solimeno. In particolare, una sua storia su Instagram – con il titolo del film Il principe abusivo in evidenza – è stata interpretata dai fan come un chiaro riferimento alla nuova coppia.

Martina De Ioannon, stanca delle insinuazioni, ha voluto rispondere direttamente ai commenti che la accusavano di aver tradito: “Non ho tradito nessuno, non so chi vi racconta questa cag**a. Nessuno ha le corna. Bisogna accettare di essere stati lasciati per motivi legati alla coppia. Fine”.

Parole dirette e senza filtri, con cui l’ex tronista ha voluto mettere un punto definitivo alla polemica, difendendo la propria verità e invitando tutti a rispettare la fine naturale delle relazioni.