Martina e Raul, dissing sui social: lei attacca, lui risponde (VIDEO)

Martina e Raul, è di nuovo dissing social per il trio di Temptation Island e Uomini e Donne.

Martina De Ioannon torna a far parlare di sé, e questa volta non solo per la sua relazione con Ciro Solimeno (che aveva già fatto un dissing a Raul, qui per i dettagli). Durante una recente diretta su TikTok, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una frase che non è passata inosservata – e che in molti hanno interpretato come una stoccata diretta al suo ex corteggiatore Raul Dumitras.

Durante la live, Martina e Ciro – oggi più uniti che mai – hanno risposto ad alcune domande delle fan, raccontando con il loro solito stile spontaneo e divertente come stanno vivendo la relazione fuori dal programma. Ma tra una battuta e l’altra, è arrivato anche il momento delle verità non dette.

La frase che ha acceso lo scontro

A chi accusava il suo attuale compagno Ciro di essere troppo sicuro di sé, paragonandolo ironicamente a Brad Pitt, Martina ha replicato con decisione: “Ognuno ha i suoi gusti. Siete voi che avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt!”.

DIO è sempre lei la bastarda pic.twitter.com/eYDGKAZXzu — ✿ guynan era (@sournessme) July 12, 2025

Una frase che ha immediatamente scatenato i commenti. In molti si sono chiesti: a chi si riferiva davvero Martina? Se inizialmente il pensiero di alcuni è andato a Gianmarco Steri, altro suo ex corteggiatore, chi conosce bene il percorso televisivo di Martina sa che con lui i rapporti sono rimasti cordiali.

Perché il riferimento a Raul Dumitras sembra chiaro

Le frecciatine, quindi, sembrerebbero più probabilmente rivolte a Raul Dumitras, con cui la storia non si era chiusa nel migliore dei modi. Proprio nel momento della scelta a Uomini e Donne, Raul non si era dimostrato particolarmente empatico con Martina, lasciando trasparire tensioni mai del tutto chiarite. Anche dopo la fine del programma, i due non si sono più incrociati pubblicamente, né ci sono stati segnali di pace.

Con questa battuta tagliente, Martina sembra voler dire la sua – a distanza di tempo – su chi, secondo lei, ha goduto di una popolarità forse immeritata.

Raul risponde alla frecciatina

Il diretto interessato, tramite un tiktok, ha risposto alla frecciatina della sua ex. Il riferimento è chiaro e la risposta ancora di più: “Con tutto il rispetto per Brad Pitt eh, ma qua siamo in forma smagliante, con grandi risultati e in piene forze” (trovi il video a inizio articolo).