Martina De Ioannon, gesto social per Ciro: cos’è successo

Il percorso di Ciro Solimeno sul trono di Uomini e Donne sta iniziando ad attirare sempre più attenzione, ma nelle ultime ore a far parlare non è stata solo la sua prima esterna. A catalizzare la curiosità del pubblico è stato infatti un gesto social che coinvolge Martina De Ioannon, sua ex fidanzata ed ex protagonista molto discussa del dating show di Maria De Filippi.

Mentre in televisione andava in onda la puntata dedicata alle prime conoscenze di Ciro con le corteggiatrici, Martina ha repostato su TikTok un video edit proprio su di lui. Una clip che raccoglie alcune immagini del tronista durante il programma e che è apparsa sul suo profilo nel momento più “sensibile” possibile, scatenando immediatamente le reazioni degli utenti.

Il repost, cos’è successo?

Il tempismo del repost non è passato inosservato. In pochi minuti, il gesto è diventato oggetto di commenti, ipotesi e interpretazioni contrastanti. C’è chi è convinto che si tratti di una mossa studiata, chi parla di un momento di nostalgia legato al passato sentimentale con Ciro e chi, invece, ridimensiona tutto ipotizzando un semplice errore, il classico “incidente social” frutto di una distrazione.

La storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, infatti, non è mai stata semplice. Tra alti e bassi, riavvicinamenti e distanza, il loro rapporto ha spesso trovato spazio anche sui social, motivo per cui ogni gesto viene oggi analizzato nel dettaglio. Proprio per questo, il repost ha assunto un peso ben maggiore rispetto a una normale ricondivisione.

Secondo una parte del pubblico, Martina potrebbe aver reagito emotivamente nel rivedere l’ex impegnato in un nuovo percorso televisivo. Altri, invece, pensano che la scelta sia stata tutt’altro che casuale e che possa rappresentare un modo per attirare l’attenzione, considerando che il trono di Ciro sta rapidamente diventando uno dei più seguiti della stagione. Non manca poi chi crede che non ci sia alcun messaggio nascosto e che tutto sia nato da un tap involontario.

Ad alimentare ulteriormente i dubbi è il silenzio della diretta interessata. Dopo il repost, Martina non ha fornito spiegazioni né ha commentato l’accaduto. Nessuna smentita, nessuna precisazione: un atteggiamento che, nel mondo di Uomini e Donne, finisce spesso per accendere ancora di più la curiosità dei fan.