Anticipazioni U&D: due ospiti famosi in studio, coppia abbandona

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 10 novembre 2025: baci, gelosie e nuove coppie in arrivo

Nella giornata di oggi, lunedì 10 novembre, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tante le novità che hanno animato lo studio tra trono over e trono classico, con momenti romantici, discussioni e alcune coppie pronte a lasciare la trasmissione. Ecco le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Gemma e la sorpresa di Pio e Amedeo

La puntata si è aperta con una parentesi divertente dedicata a Gemma Galgani. Maria ha infatti fatto credere alla dama che sarebbero scesi due giovani corteggiatori per lei, ma in realtà si trattava di Pio e Amedeo, ospiti in studio per promuovere il loro nuovo film. Dopo qualche battuta, i due comici hanno ballato con Gemma e Tina: Amedeo ha baciato Gemma, mentre Pio ha scherzosamente baciato Tina Cipollari. Successivamente è andata in onda l’esterna di Gemma con il suo ultimo cavaliere, ma lei è apparsa ancora indecisa.

Cinzia e Rocco lasciano insieme

Tra i protagonisti del parterre over, spazio anche a Cinzia Paolini e Rocco Bruno, che hanno deciso di abbandonare insieme il programma. Rocco ha letto una lunga lettera a Cinzia, più volte interrotta da Gianni Sperti, che ha espresso dubbi sulla sua sincerità. Alla fine, però, la dama ha scelto di uscire con lui, dichiarando che Rocco è stato quello che l’ha colpita di più sin dall’inizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Barbara e Edoardo, è già rottura

Barbara De Santi sta conoscendo un nuovo cavaliere, Edoardo, ma la loro conoscenza sembra essere già arrivata al capolinea. Durante la puntata, Barbara lo ha criticato per mancanza di decisione e carattere, tra i mormorii del pubblico. Maria De Filippi ha provato a farla riflettere, ricordandole che Edoardo è una persona seria e che forse le sue reazioni sono ancora influenzate da questioni personali, ma Barbara ha ribadito che non è così e ha chiuso la frequentazione.

Agnese e Roberto pronti a lasciare il programma

Agnese De Pasquale e Roberto sembrano sempre più vicini all’uscita dal programma. Entrambi hanno confermato di voler continuare la loro storia lontano dalle telecamere. Roberto ha dichiarato apertamente di essere innamorato, mentre Agnese ha confermato i suoi sentimenti e lo ha baciato davanti a tutti. Federico Mastrostefano, però, ha reagito con gelosia, affermando che continuerà a scriverle anche dopo la loro uscita.

Anticipazioni trono classico: Cristiana bacia Federico, Ernesto lascia lo studio

Per quanto riguarda il trono classico, grande protagonista è stata Cristiana Anania. La tronista è uscita in esterna con Federico Cotugno e tra loro è scattato un bacio. Una scena che ha fatto reagire duramente Ernesto Passaro, che ha abbandonato lo studio visibilmente contrariato. Cristiana ha poi incontrato anche Simone Bonaccorsi: tra loro solo un bacio a stampo, ma l’intesa è evidente, tanto che in studio hanno ballato insieme.

Sara tra Jakub e Marco

Anche per Sara Gaudenzi non sono mancati i colpi di scena. La tronista ha incontrato sia Jakub che Marco. Con Jakub è arrivato un nuovo bacio, il secondo, che ha emozionato il pubblico. Diversa invece l’atmosfera con Marco: l’esterna, ambientata in un parco divertimenti, è stata segnata da discussioni e frecciatine. Sara ha criticato il ragazzo per un bacio dato “solo per formalità”, definendolo “un quattordicenne”.