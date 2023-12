Marito e figlio di Mietta: chi è Francesco Ian e l’ex Davide Tagliapietra

Mietta, il cui vero nome è Daniela Miglietta, è una cantante italiana nata a Taranto il 12 novembre 1969. Scopriamo se ha un marito e dei figli curiosando sulla sua vita privata.

Marito e figlio di Mietta: chi è Francesco Ian

La lunga carriera musicale di Mietta è iniziata nel 1989 vincendo il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Canzoni” e ottenendo successo l’anno successivo con il brano “Vattene amore”, in coppia con Amedeo Minghi.

Nella vita privata, Mietta ha avuto una lunga relazione con l’attore e modello Brando Giorgi negli anni ’90.

Successivamente, ha iniziato una relazione con il chitarrista Davide Tagliapietra. Dal loro amore è nato un figlio, Francesco Ian, nel 2010.

Mietta non si è mai sposata, ma la sua vita è piena di amore per la musica e per suo figlio:

E’ la mia fotocopia, mi emoziona moltissimo nonostante siano passati tanti anni, quando mi chiama ‘mamma’. Credo sia uno dei regali più importanti che mi siano stati donati, il più bello della mia vita. Quando mi è capitato di conoscere il papà di Francesco da questa nostra storia è nata anche la volontà di avere un bambino. Come gli ho spiegato la separazione? Devo essere sincera, non mi piace raccontare le bugie: lui sa perfettamente che è nato da un grandissimo amore, e questo secondo me tranquillizza molto i bambini.