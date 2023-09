Fiordaliso è una concorrente del Grande Fratello. Andiamo a scoprire subito tutta la vita e la carriera artistica della famosa cantante: marito, figli e tutte le indiscrezioni per conoscerla meglio.

Marito e figli Fiordaliso, matrimonio con Paolo Tonoli e l’amore di Sebastiano e Paolino

Marina Fiordaliso, nota semplicemente come Fiordaliso, è nata il 19 febbraio 1956 a Piacenza, e attualmente ha 67 anni. Primogenita di Auro Fiordaliso e Carla Pozzi, è cresciuta in una famiglia di sei figli. Fin da giovane, ha coltivato la sua passione per il pianoforte e il canto, studiando presso il conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza.

La sua carriera musicale ha inizio all’età di 13 anni quando si unisce all’orchestra “L’allegra compagnia,” dove suo padre suonava la batteria.

Nel 1971, a soli 15 anni, rimane incinta del suo compagno di scuola (diventato poi suo marito) Paolo Tonoli dando alla luce Sebastiano, il suo primo figlio, che nasce a Milano il 10 febbraio 1972.

Nel 1989 è nato il loro secondo figlio, Paolino.

Il matrimonio con Paolo si è rivelato un’esperienza difficile, da cui Fiordaliso è riuscita a liberarsi solo negli ultimi anni. Attualmente, è felicemente single e orgogliosa di essere nonna di Rebecca Luna, figlia di Sebastiano, nata nel 2011.

Marina Fiordaliso ha condiviso pubblicamente l’incubo del suo matrimonio in una recente intervista a Verissimo. A quel tempo era giovane, spaventata e senza molte opzioni, ma ora incoraggia tutte le donne a reagire se si trovano in situazioni simili.

Fiordaliso entrando nella casa del Grande Fratello, porterà sicuramente con sé una storia di resilienza e forza, oltre a essere reduce da recenti sfide personali, tra cui un ricovero ospedaliero dovuto a complicazioni da una peritonite, la perdita del padre Auro a maggio e altre sfide familiari.