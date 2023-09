Luigi Punzo è il fidanzato della showgirl e concorrente del Grande Fratello Samira Lui. 26 anni, di professione modello, lavora pure come Luxury Concierge e offre servizi Vip in yacht privati e lussuose ville a Formentera, Ibiza, Mykonos, Porto Cervo, St.Tropez, Milano e Capri.

Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui del Grande Fratello

Per merito del suo lavoro sempre a contatto con la gente, Luigi Punzo ha avuto modo di incontrare Samira Lui e di innamorarsi di lei. Amante della natura e molto legato alla famiglia, il modello condivide spesso contenuti su Instagram dove si mostra anche in compagnia della sua fidanzata.

La storia d’amore tra Luigi Punzo e la concorrente del Grande Fratello ha avuto inizio su un set fotografico, dove entrambi erano modelli per abiti da sposa. È stato in quel momento che è scoccata la scintilla tra loro.

Dal punto di vista del carattere, i due giovani hanno molto in comune: condividono una passione per la moda e l’intrattenimento, ma allo stesso tempo trattano con grande rispetto il loro amore, che sembra essere solido e orientato verso progetti futuri più seri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUIGI PUNZO (@iamluigipunzo)

La scheda della concorrente

Origini multietniche, nata a San Daniele del Friuli, Samira Lui, dopo il diploma, si trasferisce a Milano per studiare cinema all’Università e, parallelamente, inizia a lavorare come hostess per eventi.

Nel 2017 si classifica terza a Miss Italia e intraprende la carriera di modella. Arriva, poi, anche la tv: nel 2021 è “professoressa” a L’Eredità, condotta da Flavio Insinna, l’anno seguente è sul palco dei David di Donatello con Carlo Conti che, dopo questa esperienza, la chiama come concorrente per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show.