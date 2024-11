Marito e figli di Alessia Merz: ecco cosa fa oggi la ex di Non è la Rai

Il colpo di fulmine tra Alessia Merz e Fabio Bazzani a Porto Cervo ha cambiato le loro vite, portandoli a un amore solido e duraturo. Dopo vent’anni insieme, i due sono ancora felicemente sposati, e la Merz racconta la sua scelta di lasciare lo spettacolo per dedicarsi completamente alla famiglia. Durante il programma Storie di donne al bivio con Monica Setta, l’ex showgirl ha spiegato: “È una cosa che ho scelto io… avevo proprio voglia di avere una famiglia, è sempre stato il mio sogno”.

Dopo il matrimonio, avvenuto appena un anno dopo il loro incontro, Alessia e Fabio hanno avuto due figli: Niccolò e Martina, oggi adolescenti. “Vivo a Bologna e faccio la mamma-taxi”, racconta Alessia. Con un figlio impegnato nel calcio e una figlia più concentrata sulla vita sociale, Merz e Bazzani si dividono i compiti per supportare i loro ragazzi.

Nonostante il distacco dal mondo dello spettacolo, Alessia non chiude le porte a un eventuale ritorno in tv. “Tornare in tv? Dipende dalla proposta e dal programma”, ha ammesso l’ex soubrette, lasciando aperto uno spiraglio per il futuro.

Quando facevo Non è la Rai avevo 18 anni. Non cantavo davvero, ero in playback, Ambra e Pamela? Loro cantavano. Ambra Angiolini era bravissima, l’ho sostituita tre giorni e non era facile avere l’auricolare e seguire le indicazioni di Gianni Boncompagni in diretta, massima stima per lei. Ma nel programma non è stato sempre tutto rosa e fiori.

Se c’era rivalità? Io la chiamavo selezione naturale, solo se avevi un’autostima e gran carattere sopravvivevi. Il primo giorno mi stavo sedendo in prima fila pensando che ogni posto fosse uguale ma mi han tolto la sedia da sotto al sedere. All’inizio devi sederti in fondo, poi quando firmi il contratto in esclusiva tutto cambia, ci ho messo due mesi.