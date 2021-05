Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, evidentemente non deve avere preso bene la separazione. E così, proprio ieri, ha pubblicato un post su Instagram dove accusava la moglie di far girare in casa nudo un uomo davanti alla figlia.

Il marito di Adriana Volpe “ci ha riflettuto”: il passo indietro

La spinosa faccenda era proseguita con la risposta di Adriana Volpe che lasciava intendere che l’ex marito avesse dei gravi problemi (non sappiamo se di accettazione o altro):

Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede.

Dopo alcune ore, Roberto Parli in modalità “Ci ho riflettuto”, ha fatto un passo indietro scusandosi con Adriana, loro figlia e l’uomo tirato in ballo (il musicista e avvocato Marco Profeta):

Per il post di ieri: chiedo scusa a te Adriana ed a nostra figlia Gisele. Saprò rimediare. Chiedo scusa anche all’avvocato Profeta!

