Sfogo durissimo sui social tra i due ex coniugi, Roberto Parli ed Adriana Volpe. Come ormai sappiamo, la coppia è letteralmente scoppiata dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip da parte della conduttrice. Se fino a questo momento sono stati più o meno molto discreti rispetto alla loro vita privata, nelle ultime ore hanno invece dato sfogo a qualche loro ruggine usando i social.

Ad aprire le danze sarebbe stato proprio l’ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, il quale su Instagram ha pubblicato un post (poi successivamente cancellato) dai toni piuttosto accesi. Allegato al post lo scatto che ritraeva Adriana insieme ad un altro uomo che stando a quanto scritto da GossipBlog si tratterebbe del musicista Marco Profeta:

Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nud0! Davanti a nostra figlia Gisele! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti!

Nel medesimo post Parli si era detto convinto di ciò che scriveva al punto da proseguire:

Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!