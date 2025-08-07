Marisol e Petit, è finita tra i due: le parole di lei

Marisol e Petit hanno ufficialmente messo fine alla loro storia d’amore. Dopo diversi segnali che avevano fatto sospettare una rottura, la ballerina ha confermato la fine della relazione rispondendo a una domanda su social media. Quando le è stato chiesto su Tiktok se fosse finita con il cantante, Marisol ha scritto: “Non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene”, aggiungendo un cuore rosso a corredo della sua risposta.

Lui avvistato con un’altra prima della rottura

Da mesi ormai i fan avevano notato l’assenza di post e contenuti social che ritraesse insieme la coppia nata ad Amici 23, alimentando così le voci di una crisi. A giugno, poi, Petit era stato avvistato in compagnia di Carlotta Corsini, una creator che aveva suscitato ulteriori dubbi sulla sua relazione con Marisol. Nonostante il rapporto sentimentale tra i due sia giunto al termine, la ballerina ha chiarito che il legame di affetto tra loro non si è completamente spezzato, confermando che tra loro ci sarà sempre stima e rispetto.

Il gesto di lei

Marisol aveva recentemente pubblicato un video su TikTok utilizzando l’audio di “Vivere da morire”, un brano di Petit Garçon. Un gesto che aveva confuso molti, poiché sembrava contraddire le voci di una possibile separazione. Nel video, Marisol appare sorridente e senza fare alcun riferimento esplicito alla relazione, ma la scelta di quella canzone aveva spinto molti a pensare che, nonostante i dubbi, la coppia potesse ancora essere unita.

Dopo questa pubblicazione, i commenti dei follower sono piovuti numerosi, con molti che chiedevano conferme sulla loro situazione. Tuttavia, Marisol ha preferito non rispondere, lasciando che le voci di un possibile riavvicinamento restassero in sospeso. Questo ha ulteriormente alimentato l’interesse dei fan, che ora aspettano con ansia ulteriori sviluppi su questa storia, sempre più seguita sui social.