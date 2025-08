Amici 25: ecco chi sono i professori scelti da Maria

Ecco chi sono i professori di Amici 25 scelti da Maria, le indiscrezioni.

Casting di Amici 25: Tutte le novità sui professori e il ritorno di Veronica Peparini

L’attesa per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi continua, e anche quest’anno i fan sono in fibrillazione per scoprire chi comporrà la classe e chi saranno i protagonisti del talent. La prima puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 28 settembre su Canale 5, ci svelerà finalmente gli allievi che affronteranno il percorso formativo tra le mura della scuola più famosa d’Italia. Tuttavia, mentre mancano ancora diverse settimane prima di scoprire chi siederà ai banchi, possiamo già rivelarvi chi saranno i docenti che guideranno i ragazzi durante questa avventura.

I Professori di Amici 25: le novità e le conferme

Nel corso degli ultimi mesi, si sono susseguite diverse voci su alcuni cambiamenti nel corpo docente. In particolare, si è parlato dell’addio di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, con il nome di Veronica Peparini che spiccava come possibile sostituta della maestra di danza uscente. E, a quanto pare, alcune delle indiscrezioni erano fondate. Deborah Lettieri lascerà davvero la scuola, ma a prendere il suo posto ci sarà proprio Veronica Peparini, che torna dopo un lungo periodo di assenza.

Veronica non è certo una novità per il talent di Canale 5: ha già insegnato ad Amici per ben dieci anni, conquistando il cuore del pubblico e degli allievi. Anche dopo aver lasciato il programma, la coreografa non ha mai nascosto la voglia di tornare, e adesso il suo ritorno è ufficiale. Oltre a essere una professionista di grande talento, Veronica si dividerà tra la scuola di Amici e la sua vita privata: a marzo 2024 è diventata mamma di due gemelle, avute dal compagno Andreas Muller. La coppia si è anche promessa amore eterno, convolando a nozze il 14 luglio scorso, dopo quasi otto anni di relazione.

Le conferme per Amici 25: un cast docente immutato

Le voci di un possibile addio di Anna Pettinelli sono state smentite: la maestra di canto rimarrà al suo posto. Confermati anche gli altri docenti, tra cui Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Quindi, a parte il ritorno di Veronica Peparini, il corpo docente della nuova edizione di Amici non subirà cambiamenti significativi.

Giuliano Peparini: ritorno possibile al Serale?

Il ritorno di Veronica Peparini non è l’unica novità che potrebbe arrivare. In molti si chiedono se, con l’arrivo del serale, possa esserci un ritorno anche di suo fratello, Giuliano Peparini. Il regista e coreografo, che ha ricoperto il ruolo di direttore artistico di Amici, ha recentemente rivelato a TV Blog come il programma sia cambiato nel corso degli anni. Giuliano ha raccontato di come, quando è stato chiamato a dirigere artisticamente il talent, ci fosse una forte volontà di rinnovamento, che gli ha permesso di esprimere la sua creatività senza limiti. Dopo il periodo post-Covid, il talent ha assunto una direzione più focalizzata sui ragazzi e sui loro stati d’animo, mettendo maggiormente in evidenza le dinamiche tra insegnanti e allievi.

“Se dovessi cambiare qualcosa?” ha detto Giuliano Peparini. “Sicuramente ci starebbe bene qualche ‘quadro’. Quell’idea nasce proprio dal periodo in cui mi sono sentito a casa, e per me quel luogo è sempre presente.” Con queste parole, Giuliano ha lasciato intendere che, sebbene il format di *Amici* si sia evoluto nel tempo, ci sia ancora spazio per rinnovare la proposta artistica, magari con un tocco più visivo e creativo.