Maria Esposito e Silvia, primo bacio pubblico: il video

Maria Esposito e Silvia Uras: bacio in diretta su TikTok, tra dediche romantiche e convivenza

Il legame tra Maria Esposito e Silvia Uras continua a far parlare i fan. Nonostante non abbiano mai ufficializzato la natura della loro relazione, negli ultimi mesi sono emersi molti segnali che lasciano intendere un rapporto speciale tra le due. L’ultimo episodio che ha scatenato il gossip è avvenuto durante una diretta su TikTok, dove le due si sono scambiate un bacio sulle labbra.

Il gesto, semplice ma significativo, è avvenuto nel corso di una live in cui una donazione chiamata “TikTok Universe” ha suscitato grande entusiasmo tra Maria e Silvia. L’euforia ha portato le due ragazze a un bacio a stampo (trovi il video a inizio articolo), prontamente immortalato e condiviso online dai fan.

Una dedica romantica che conferma i sospetti

A rendere ancora più forte il chiacchiericcio, è stata una frase scritta da Maria Esposito in una storia Instagram, accanto a una foto che la ritrae insieme a Silvia Uras davanti alla Fontana di Trevi a Roma: “Roma è eterna, ma tu rendi eterno ogni attimo in cui ci sei.”

Parole che hanno acceso ancora di più i sospetti di una relazione sentimentale in corso. Non si tratta della prima dedica pubblica da parte dell’attrice: già a fine settembre, Esposito aveva dichiarato che Silvia è “la persona più importante” della sua vita, aggiungendo in un’intervista: “Mi rende felice come non lo sono mai stata prima.”

Convivenza e primi approcci social

Durante la diretta, Maria Esposito ha anche raccontato come ha conosciuto Silvia: “La seguivo su Instagram, ma lei non sapeva chi fossi. Dopo che sono diventata conosciuta, ha ricambiato il follow e dopo qualche mese abbiamo deciso di uscire insieme.”

Ora le due vivono insieme e condividono spesso momenti della loro quotidianità con i follower attraverso dirette TikTok e storie su Instagram. Questo affiatamento ha alimentato le ipotesi di una storia d’amore tra le due, sebbene nessuna conferma ufficiale sia mai arrivata.