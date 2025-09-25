Maria Esposito fidanzata con una cantante nota? Ecco chi

Una nota cantante è la fidanzata di Maria Esposito?

Maria Esposito è fidanzata con Silvia Uras? Gli indizi che fanno parlare i fan

Negli ultimi giorni, il legame tra Maria Esposito, attrice diventata famosa grazie a Mare Fuori, e Silvia Uras, giovane cantante napoletana, è finito sotto i riflettori del gossip. A far scattare la curiosità dei fan sono stati alcuni dettagli condivisi dalle due ragazze sui social, sempre più vicine e complici nei post pubblicati.

Solo ieri sera, Maria Esposito e Silvia Uras hanno pubblicato una gallery di immagini che ha subito attirato l’attenzione. Le foto, intime e ricche di complicità, sono state accompagnate da una frase che ha acceso l’entusiasmo dei follower: “Due anime uguali non si incontrano, si accendono”.

Il post, foto, commento e like che accende il gossip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Uras (@silviaurasofficial)

Il post è diventato virale in poco tempo, con migliaia di commenti e condivisioni. A rendere ancora più intenso il momento è stato il commento lasciato dalla stessa Maria sotto la foto:

“Alma (anima in spagnolo, ndr)”

Non si tratta però dell’unico gesto che ha alimentato i rumor. Qualche giorno prima, infatti, l’attrice aveva condiviso su TikTok un breve video con una dedica piuttosto personale, rivolta proprio a Silvia: “Spero che Dio non me la porti via, perché non le ho mai dovuto chiedere di rendermi felice.”

Il contenuto ha raccolto moltissime visualizzazioni, e tra i commenti spiccava quello di un utente che ha scritto: “Si amano, per il resto non è affar nostro”. Maria ha messo like.

Un piccolo gesto, ma che molti hanno interpretato come una conferma, anche se non esplicita. Le due non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il pubblico sembra già aver preso una posizione, tra entusiasmo e curiosità.

Che tra Maria Esposito e Silvia Uras ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia? Lo scopriremo solo con il tempo. Per ora, i segnali parlano da soli.