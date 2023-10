Maria Ermachkova è una ballerina professionista di origini russe. È nata a Mosca il 4 luglio 1984, quindi ha 39 anni. Da circa 16 anni insegna balli latino americani ed è particolarmente apprezzata in diverse parti del mondo per il suo talento e la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Maria Ermachkova, chi è la ballerina di Ballando con le stelle

Maria ha iniziato a danzare da bambina e si è specializzata in balli di coppia. Ha studiato danza a Mosca, a Londra, negli Stati Uniti e in Italia. Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi successi, tra cui nel 2014 ha ottenuto il primo posto al Blackpool Dance Festival, il più famoso concorso internazionale di ballo.

Nel 2016, Maria è entrata a far parte del cast di Ballando con le Stelle. Nell’edizione 2020 di Ballando, in coppia con Tullio Solenghi, è riuscita ad arrivare alle fasi finali del programma.

Nell’edizione 2021 è stata in coppia con Memo Remigi. e nel 2023 gareggia in coppia con Antonio Caprarica.

Maria è molto attiva sui social network, soprattutto su Instagram (che conta oltre 40mila followers) dove pubblica numerosi scatti e numerose stories.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, è importante sottolineare fin da subito la grande riservatezza di Maria. Nonostante sia molto attiva sui social, ha mantenuto un profilo molto discreto riguardo ai dettagli personali. In effetti, le informazioni che abbiamo su di lei sono estremamente limitate. Nonostante la sua presenza online, Maria ha mantenuto segreto il suo stato sentimentale, e non ci sono indizi che ci permettano di conoscere il suo stato civile o la sua situazione amorosa.

L’unica eccezione a questa riservatezza riguarda le immagini condivise in cui la vediamo in compagnia di Marco Risi, il suo partner di ballo.