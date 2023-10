Giada Lini, chi è la ballerina di Ballando con le stelle in gara con Giovanni Terzi: marito, figli e vita privata

Giada Lini è una ballerina professionista italiana di 31 anni originaria di Bassano del Grappa. È nata nel 1992 e ha iniziato a studiare danza nella sua città d’origine, nella scuola di danza dei suoi genitori, anch’essi ballerini. Oggi è nel cast nella nuova edizione di Ballando con le stelle.

Giada Lini, chi è la ballerina di Ballando con le stelle

Giada ha anche un fratello, Leonardo Lini, che è un ballerino e partecipante di Amici 2021. Dopo aver partecipato e vinto alcune competizioni di danza (è stata campionessa italiana), nel 2014 è entrata ad Amici di Maria De Filippi come ballerina professionista.

Durante il programma, ha conosciuto il suo attuale marito Graziano Di Prima, anch’egli ballerino.

Dopo Amici, Giada e Graziano hanno viaggiato per il mondo con alcune compagnie straniere, prima in Australia e poi in Inghilterra.

Nel 2021, Giada ha partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con Fabio Galante, ma sono stati eliminati alla quarta puntata.

Nel 2022, ha partecipato nuovamente a Ballando con le Stelle, questa volta in coppia con l’attore Gabriel Garko.

Nel 2023 gareggia in coppia con Giovanni Terzi.

Giada Lini è molto attiva sui social media ed ha un seguito di oltre 32mila follower.