Moreno Porcu, chi è il ballerino di Ballando con le stelle in coppia con Carlotta Mantovan

Moreno Porcu è un ballerino professionista di 34 anni originario di Cagliari. È nato il 15 novembre 1988. Ha vinto due titoli nazionali come campione italiano di danza latino-americana e fa parte del cast di Ballando con le stelle.

Moreno Porcu, chi è il ballerino di Ballando con le stelle

Moreno ha iniziato a ballare all’età di 7 anni e ha iniziato a partecipare a gare di ballo nel 2003. Ha anche lavorato come istruttore di danza e fitness, animatore e istruttore di zumba.

Nel 2022, Moreno Porcu è entrato a far parte del cast di Ballando con le Stelle, dove ha ballato in coppia con Alex Di Giorgio.

Sono stati la prima coppia dichiaratamente omosessuale a ballare insieme nel programma di Rai1.

Nel 2023, è entrato a far parte degli insegnanti di Ballando con le Stelle per il secondo anno danzando con Carlotta Mantovan.

Moreno ha un tatuaggio del segno dell’infinito sul collo, con il suo nome e quello della sorella Giorgia (che ha lo stesso tatuaggio).

Sul suo profilo Instagram, Porcu vanta un seguito di oltre 267mila follower.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Moreno, non sappiamo se è fidanzato oppure no.