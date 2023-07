Maria De Filippi completamente pazza di Lorella Cuccarini e della sua professionalità. Secondo le ultime indiscrezioni confermate da TvBlog.it, la conduttrice è stata confermata nel ruolo di prof ad Amici 23. Nella prossima edizione si calerà nei panni di coach di canto, dopo essere stata di ballo. Ed a quanto pare potrebbe non essere neppure il solo impegno della Cuccarini in un programma targato Fascino.

Maria De Filippi pazza di Lorella Cuccarini: dove la ritroveremo

Tra Lorella Cuccarini e Maria De Filippi si è venuto a creare un sodalizio molto stretto, al punto che la prima avrebbe rinunciato ad altre proposte pur di restare ad Amici. Nella nuova stagione televisiva in arrivo, inoltre, potrebbe anche fare altro.

E’ TvBlog ad avanzare la possibilità che a Lorella possa essere affidata anche la conduzione di un altro programma Fascino:

Lorella Cuccarini, confermata come coach ad Amici, anche questa stagione non avrà una trasmissione tutta sua. A meno che le voci in circolazione, secondo cui una produzione targata Fascino di Maria De Filippi le sarà affidata, non si trasformino in realtà nei prossimi mesi.

Il programma in questione potrebbe essere Temptation Island Winter, annunciato durante la presentazione dei nuovi palinsesti?

Al momento non ci sarebbe alcuna conferma ufficiale ma la suggestione è particolare. Così come non sarebbe ancora giunta alcuna conferma sulla prossima edizione di Amici 23. Tuttavia, la presenza di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano nel talent show di Maria De Filippi dovrebbe non essere in discussione, mentre Arisa, Emanuel Lo e Raimondo Todaro sarebbero in bilico.