Ancora un altro mese e finalmente torneranno in onda alcuni dei programmi più amati del piccolo schermo e tra i più seguiti (e commentati) di sempre. Stiamo parlando essenzialmente delle trasmissioni di punta della rete ammiraglia di casa Mediaset: dai principali programmi di Maria De Filippi, passando per la nuova edizione del reality Grande Fratello.

Uomini e Donne, Grande Fratello e Amici 23: quando iniziano i programmi Mediaset

Archiviata ormai la presentazione di palinsesti ufficiali con le prime anticipazioni su ciò che vedremo nella prossima stagione tv di Mediaset, è tempo di dare spazio ai calendari, con la data di messa in onda dei programmi più amati. In prima linea, quelli condotti da Maria De Filippi.

Quando torna Uomini e Donne? E quando Amici 23? Partiamo subito dal dating show dei sentimenti, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5. La data di messa in onda è attualmente fissata al prossimo 11 settembre (e non il 18, come emerso in un primo momento).

Quella sarà anche la data di partenza della nuova edizione del Grande Fratello, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini ma che, quest’anno, non vedrà nel cast solo la presenza di Vip. Il GF tornerà poi con la seconda puntata pochi giorni dopo, esattamente il 14 settembre per il suo doppio appuntamento settimanale.

A proposito di Uomini e Donne, come svelato dal buon Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le registrazioni dovrebbero avvenire tra il 28 ed il 31 agosto.

In merito ad Amici 23, la prima puntata della nuova edizione dovrebbe prendere il via domenica 17 settembre, come sempre su Canale 5. Durante quella occasione assisteremo alla formazione della nuova classe.

Spazio anche a Tu si que vales, che prenderà il via con la nuova edizione (senza Belen Rodriguez) da sabato 16 settembre, stesso giorno di partenza della nuova stagione di Verissimo con Silvia Toffanin.

Tra le altre date di partenza già note, anche quella di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis per quella che sembrerebbe essere la sua ultima edizione.