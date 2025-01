Marco Masini, chi è la sua fidanzata: carriera, il lutto della madre e l’orribile etichetta di “iettatore”

Marco Masini, nato il 18 settembre 1964 a Firenze, è un cantautore che ha segnato profondamente la scena musicale italiana. Il suo percorso inizia con il gruppo musicale “Errata Corrige” durante il periodo del liceo, ma il vero successo arriva con la vittoria nella sezione Novità al Festival di Sanremo 1990 con il brano “Disperato”.

Marco Masini, successi controversi e la censura

Nel 1986, Masini incontra Giancarlo Bigazzi, un sodalizio che lo porta a collaborare nella realizzazione di colonne sonore per film come “Mediterraneo”, “Mery per sempre” e “Ragazzi fuori”. Il 1991 è l’anno di “Perché lo fai”, che conquista il terzo posto a Sanremo, consolidando la sua presenza sulla scena musicale.

Il grande successo arriva con “Vaffanculo”, un brano che, nonostante il riscontro del pubblico, si scontra con la censura, destino condiviso con “Bella Stronza”. Marco Masini diventa rapidamente una figura discussa, etichettato come “iettatore”, una diceria che rischia di compromettere la sua carriera.

In un’intervista a Le Iene, Masini racconta: «Era una persecuzione, non riuscivo più neanche a prendere un caffè al bar senza essere additato. Il momento più buio è stato nel 2001, quando una televisione mi definì un artista che emanava energie negative».

La vita privata e le relazioni

Masini è sempre stato riservato riguardo alla sua vita privata. In un’intervista al Corriere ha rivelato: «Ho una compagna da qualche anno, punto e basta. Della mia vita amorosa ne sapete poco e continuerete a saperne poco».

Nel 2023, la relazione con Aurora Nardozzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, termina per incompatibilità caratteriale. «Le separazioni sono sempre traumatiche, ma a volte necessarie», ha dichiarato Masini.

Le sfide personali e la perdita della madre

La perdita della madre, Anna Maria, segna profondamente il cantautore. In un’intervista a Verissimo, Masini racconta: «La delusione per la morte di mia mamma è stata enorme. Avevo 18 anni e il dolore mi ha segnato profondamente».

Questa tragedia personale ha influenzato la sua musica, rendendola un mezzo per elaborare il lutto. «Il pianoforte era il mio modo per anestetizzare il dolore», ha confessato a Le Iene.

Marco Masini, l’amicizia con Carlo Conti e gli altri “bischeri”

Masini condivide una lunga amicizia con Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. «Ogni estate ci ritroviamo a casa di Carlo a mangiare focaccia e discutere di calciomercato. Siamo una compagnia affiatata, capace di sdrammatizzare anche i momenti più difficili».