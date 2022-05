Mara Venier, all’ultimo momento, ha preferito fare un passo indietro e non ospitare Manuel Bortuzzo e suo padre Franco a Domenica In per la sponsorizzazione di “Rinascere”, il film TV andato in onda ieri su Rai1.

Dopo la frecciatina di Manuel, che su Instagram ha commentato un post in merito in tono particolarmente piccato, anche Mara Venier ha voluto commentare, a modo suo, le ultime dinamiche.

E così, tramite Instagram, ha condiviso un meme che – con ironia – commenta gli ascolti TV di ieri pomeriggio:

La frecciatina è servita: zan zan!

Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista. – scrive Davide Maggio – Il nuotatore, insieme al padre Franco Bortuzzo, avrebbe dovuto prendere parte a Domenica In per promuovere il film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in prima tv proprio stasera (protagonisti Giancarlo Commare e Alessio Boni).

La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!