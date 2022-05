Manuel Bortuzzo, intervistato dal Corriere, spiega qual è l’obiettivo della sua vita e parla di una attuale serenità raggiunta per merito della sua famiglia, nonostante la rottura con Lulù Selassiè (comunicata lo scorso 25 aprile tramite una nota pubblica affidata all’Ansa).

Personalmente, nonostante Manuel parli di serenità, noto nel suo sguardo un velo di malinconia: lo avete percepito anche voi?

Ecco il VIDEO in questione.

Mi è capitata questa mini intervista sotto agli occhi e non posso non notare che sia tornato a parlare di “serenità” e non più di “felicità”.

Potrei soffermarmi su quella pausa a metà frase di “Quando sai che hai le persone che vuoi….. bene affianco.” ma facciamo che taccio. pic.twitter.com/d4G85cgVEe

