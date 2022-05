Franco Bortuzzo continua a dire la sua in merito alla rottura tra Manuel e Lulù Selassiè, svelando – tra le pagine di Nuovo – di non averci messo il becco (perché vi sento tutti ridere?).

Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo.