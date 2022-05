Manuel Bortuzzo, ospite de Il Maurizio Costanzo Show, ha parlato di Lulù Selassiè, dopo la domanda del giornalista romano che l’ha apostrofata come “quella curiosa ragazza”.

“Come si chiamava quella ragazza lì? Quella sua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”. Pronta la sorridente replica di Manuel:

Successivamente, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo hanno fatto la passerella insieme e Costanzo ne ha approfittato per lanciare, nuovamente, una frecciatina a Lulù:

Gli applausi scroscianti del pubblico in sala (nessuno ha forzato Manuel e, se non voleva una storia dentro la Casa, poteva serenamente prendere le distanze, ed invece…), le risate da bar…

Amici, questo intervento TV era tutto sbagliato (dall’inizio alla fine).

Personalmente non guardo più Costanzo da tempo perché lo trovo poco obiettivo e scritto male (siate sempre contro la guerra, anche quella mediatica).

Quella “curiosa ragazza” di nome Lulù non ha mai avuto bisogno di deridere nessuno per sentirsi superiore. E già questo basta e avanza per renderla migliore di chi era in visibilio alla notizia che fosse stata lasciata.#MaurizioCostanzoShow

— Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 11, 2022