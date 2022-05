Manuel Bortuzzo e la ex fidanzata Federica Pizzi: “Hanno trascorso il weekend insieme”, nuovi retroscena sul riavvicinamento

Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, emergono altri retroscena su Manuel Bortuzzo e il suo avvicinamento alla ex fidanzata Federica Pizzi, dopo la rottura con Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo e la ex Federica: nuovi retroscena sul riavvicinamento

Il settimanale mette in evidenza ciò che vi abbiamo fatto sapere noi, pubblicando tempestivamente il video di Manuel che guardava il film TV dedicato alla sua vita (“Rinascere” il suo titolo) insieme alla ex fidanzata nel “cinema” che ha in casa sua con tanto di maxi schermo e poltrone.

Tra l’altra la rivista di Alfonso Signorini fa anche sapere che Manuel in quella casa, durante la loro relazione d’amore, ci abitava.

Ma gli scoop non finiscono qui.

Ed infatti Manuel e Federica, secondo il settimanale di gossip, sarebbero anche andati al concerto di Rkomi passando il weekend insieme: cosa bolle in pentola?

