Manuel Bortuzzo si è sentito male questa notte? Sono state numerose le voci a tal proposito ma, proprio nelle ultime ore, i colleghi di FanPage hanno fatto chiarezza sulle condizioni di salute del concorrente del Grande Fratello Vip.

Ed infatti, come si è potuto notare anche attraverso la diretta del GF Vip, già questa mattina era tutto rientrato e Manuel stava bene.

Dopo i precedenti problemi di salute, gli estimatori di Bortuzzo si erano visibilmente preoccupati. Già in quella occasione, il padre di Manuel era intervenuto:

Mi dispiace per Manuel che sta male Ma mi dispiace ancora di più aver dovuto smettere di apprezzarlo come persona… #GFVIP

Manuel sta male e censurano l’audio per non farci sentire. Come siete scontato #GFVIP

— MiriAngela_ScomoDina (@Una_di_noi) November 3, 2021