Manuel Bortuzzo alcuni giorni fa ha raccontato alcuni dettagli sul suo terribile incidente, chiacchierando con Aldo Montano e altri vipponi del Grande Fratello Vip: “Mi diedero per morto”.

Con me c’era il mio grande amico Ale che credo sia stato il ragazzo che alla fine mi ha salvato la vita, perché nel momento in cui mi hanno sparato, la polizia che era già lì dopo essere stata chiamata in seguito alla rissa, quando è venuta hanno fatto il test della pupilla ma non reagivo e mi diedero per morto.

L’amico, sotto choc ed incredulo, gli si sarebbe messo sopra a cavalcioni:

Mi ha preso per 30 minuti a schiaffi in faccia perché vedeva che con gli occhi mi stavo spegnendo.

Manuel Bortuzzo deve tanto al suo amico Ale, che è rimasto sempre al suo fianco, dopo la sparatoria, fino all’arrivo dell’ambulanza:

Avevo costole rotte, polmoni perforati, ero per terra in una pozza di sangue. In quel momento diluviava e il mio amico ha preso la mia ragazza portandola in auto perché era sotto choc, non respirava, non capiva niente.