Manuel Bortuzzo e Lulù, pronta la casa per la convivenza: dove si trova e le modifiche fatte per la Selassiè

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono pronti per la convivenza. Dopo essersi conosciuti al Grande Fratello Vip, i due ex concorrenti del reality show sono pronti per entrare ufficialmente nella Casa che il nuotatore ha preparato per la fidanzata.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, pronta la casa per la convivenza: dove si trova

Manuel Bortuzzo, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, ha svelato di aver fatto realizzare una cabina armadio su misura per la sua Lulù Selassiè. Spazio anche per un nuovo bagno e tanti specchi per permettere alla princess di specchiarsi e sistemarsi i capelli ogni volta che vorrà:

Credete che io la vizi troppo? Io voglio solo che sia felice, si merita la felicità, come la merito io. Quello che ho passato mi ha insegnato che la vita va presa a morsi.

Manuel e Lulù andranno a vivere a Roma nell’abitazione che Bortuzzo già divide con il padre. La struttura a due piani permetterà alla coppia di abitare l’appartamento di sotto:

Lulù e io ci amiamo e facciamo progetti. Lei vuole fare la cantante e io la aiuterò. Io sono pronto a nuove sfide in tv e lei mi appoggia. Il sogno continua anche nella realtà.

Oggi pomeriggio Lulù e Manuel saranno ospiti di Verissimo da Silvia Toffanin.