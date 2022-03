Miriana Trevisan, ospite di Casa Chi, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip: “E’ stato come viaggiare in tanti libri diversi, come ho sempre fatto”. La ex concorrente non ha affrontato l’argomento “Biagio” in alcun modo.

Miriana svela un retroscena hot su Manuel e Lulù e lancia una frecciatina

“Mi piacerebbe condurre un programma, fare una fiction, scrivere un libro, viaggiare… voglio fare tutto perché mi ero persa”, ha esordito Miriana, poi ha svelato di essere molto “sensitiva”, raccontando alcuni episodi, compreso un retroscena del GF Vip:

Molte cose le abbiamo nascoste, le dicevo sotto le coperte. Ho la capacità di vedere possibilità meravigliose negli altri esseri umani. Dichiarare questa cosa è stata una responsabilità, specie nella Casa perché le ragazze mi chiedevano.

Miriana ha parlato pure della vittoria di Jessica Selassiè:

Se avevo previsto la vittoria di Jessica? No! In realtà la desideravo la sua vittoria e lei aveva già vinto per delle questioni sue personali. E’ lei la mia vincitrice.

E per quanto riguarda le coppie nate (e non) al Grande Fratello Vip:

Quale coppia scoppierà per prima? Alex e Delia sono già scoppiati così… Basciano e Sophie vedo passione ma c’è da fare un percorso. Appena svegli si dichiaravano il loro amore. Gianmaria e Federica li vedo bene, li amo particolarmente.

Poi la frecciatina a Soleil Sorge:

Dopo aver avuto Soleil è oro puro Federica.

E per quanto riguarda l’intimità in Casa:

La coppia che ha consumato maggiormente al GF Vip? Secondo me Lulù e Manuel. Io gli dicevo di divertirvi… io e Giucas eravamo in quella stanza e voi non potete capire cosa è successo. Cose che voi umani…

E sul possibile ritorno di fiamma con Pago, racconta:

Un ritorno con Pago? Non è possibile. Siamo veramente fratello e sorella… Mi dispiace deludermi. E’ un amore incondizionato… siamo amici.

In ultimo, ha svelato l’attuale situazione sentimentale:

Ho fatto questa intervista da single convinta.