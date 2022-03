Dopo la finale del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare Jessica Selassiè, la princess si è presa un paio di giorni per poter carburare. Stessa cosa è accaduta a Barù, terzo classificato dell’edizione.

E se Jessica Selassiè è tornata a casa per abbracciare le persone care, Barù si è diretto immediatamente al mare, così come aveva raccontato nel corso delle battute finali del GF Vip.

Subito dopo la fine del reality show, Jessica si è mostrata in alcuni video mentre Barù è comparso solamente pochi secondi, di schiena, in una clip condivisa da Davide Silvestri (secondo classificato).

Cosa è accaduto in questi giorni? Tra qualche risposta ad alcuni direct e ringraziamenti vari, finalmente Jessica e Barù hanno cominciato a seguirsi su Instagram. Ad aprire le danze ci ha pensato lui (e la princess ha ricambiato dopo alcuni istanti).

Di certo, visti i timidi movimenti social, c’è l’intenzione di potersi conoscere ma, visto il carattere schivo di Barù, difficilmente arriveranno altri segnali tramite le storie di Instagram.

Nel frattempo Jessica, come prassi insegna, domani dovrebbe registrare la puntata di Verissimo mentre domenica alle 19.30 farà una diretta Instagram con le sue sorelle Clarissa e Lulù.

Eccomi qua… incredula, ma mai più felice. Questo è il mio primo post dopo 6 mesi lontano dalla mia vita di tutti i giorni. Volevo ringraziare tutti voi per il costante sostegno e per avermi apprezzata per quella che sono dall’inizio. Sono stati mesi alla scoperta di me stessa che mi hanno portata ad una rinascita sorprendente. Ha sorpreso voi, e persino me.

Un “grazie” non sarà mai tanto abbastanza. Vi riempirei di baci e abbracci per esservi grata di tutto. Ma presto, molto presto, ci abbracceremo davvero.

Grazie anche ad Alfonso Signorini e Grande Fratello Vip per avermi concesso di vivere questa esperienza PAZZESCA. Love u, so much. Vostra Jess