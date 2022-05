Manuel Bortuzzo, nuovo gesto contro Lulù Selassiè: c’entra Verissimo

Manuel Bortuzzo continua a prendere le distanze nei confronti di Lulù Selassiè, nonostante la princess abbia sempre parlato bene di lui dopo la fine della loro storia d’amore. Questa volta, un gesto social della pagina Instagram ufficiale di Verissimo, ha fatto indispettire non poco il nuotatore.

La pagina social di Verissimo, dopo la messa in onda di entrambe le interviste, ha condiviso una immagine di Manuel e Lulù insieme, rimandando ai link delle interviste.

Dopo aver taggato i rispettivi protagonisti, Manuel avrà visto la storia e, infastidendosi, avrebbe immediatamente tolto il “segui” all’account del programma di Silvia Toffanin.

È evidente che Bortuzzo non voglia più essere accostato alla sua ex fidanzata manco gli avesse investito volontariamente il gatto (dicono – giustamente – gli amici del Twitter).

Atteggiamento too much aggiungo io.

Comunque il gesto di Manuel di togliere il segui a verissimo, è stato veramente esplicativo e come sempre da cafone.

Probabilmente gli da fastidio che Lulù tenga ancora a lui. Per questo io penso non sia più giusto pubblicare contenuti che riguardino la storia. –

— Ilenia73 (@IleRangone) May 17, 2022