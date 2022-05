La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè non è finita nel migliore dei modi. Il nuotatore ha lasciato la fidanzata con un comunicato stampa diffuso dall’Ansa lo scorso 25 aprile.

Manuel Bortuzzo si frequenta con un’altra dopo Lulù Selassiè?

Successivamente Manuel ha cercato di “cancellare” le tracce della sua relazione con Lulù, togliendo le storie con lei messe in evidenza su Instagram e cancellando tutte le foto insieme.

Bortuzzo ha anche tolto il “segui” alla pagina di Verissimo solamente perché era stato taggato nei video (relativi alla sua intervista con Silvia Toffanin) dove si parlava della fine della storia con Lulù.

A distanza di nemmeno un mese dalla rottura, dopo i video con la ex fidanzata Federica, Manuel torna a far parlare di sé per una storia condivisa da tale Giulia che, secondo alcuni, si troverebbe proprio dentro l’automobile di Bortuzzo e frequenterebbe la sua stessa piscina.

E se Amedeo Venza condivide delle informazioni in più, i miei amici di Twitter aggiustano il tiro:

La gente idiota che scrive a Venza.. non vi è bastato scambiare Manuel per una donna.. che piaga la gente, non esistono amicizie anche di anni magari. — 🍑 (@_comedincanto) May 22, 2022

Ma la gente non sa chi è questa ragazza, se è fidanzata, nuota e minimo si conoscono da anni, stavano minimo in 3 in macchina, scrivere a quel cesso perché? Per far offendere una ragazza? La gente non sta bene. — 🍑 (@_comedincanto) May 22, 2022



Personalmente abbiamo condiviso lo screen di Venza ma ci siamo premurati di nascondere il volto ed il nome (su Instagram) della ragazza.