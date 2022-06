Manuel Bortuzzo invitato al party di Lulù Selassiè? Interviene Clarissa

Il party di Lulù Selassiè si è trasformato in un vero “caso” di gossip con segnalazioni, fake news, pubblicazioni di video e “scandali” nemmeno troppo al sole. Clarissa, quindi, è intervenuta su FanPage, svelando anche se Manuel Bortuzzo era stato invitato oppure no.

Manuel Bortuzzo invitato al party di Lulù Selassiè?

La fine della relazione con Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè non è stata di certo una passeggiata di salute. Anche per questo motivo, la princess non ha voluto festeggiare in grande dedicandosi agli amici di sempre.

Clarissa, raggiunta da FanPage, ha svelato un retroscena anche su Manuel Bortuzzo:

Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel.

E per quanto riguarda gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che non sono potuti andare al party, la Selassiè confida:

Di chi abbiamo sentito più la mancanza? Forse Giucas, il nostro nonnino. Ma tanto lo vedremo a Roma nei prossimi giorni. In questo momento, Lulù è molto concentrata sul suo lavoro. Ha vari progetti importanti che andranno in porto a settembre. Non cerca l’amore, quindi non credo aspettasse qualcuno in particolare alla sua festa. Voleva semplicemente godersi questo momento di relax, che hanno cercato di rovinare ma non ci sono riusciti.