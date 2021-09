Fortissime emozioni nella Casa del Grande Fratello Vip a distanza di un paio di giorni dal debutto. Manila Nazzaro si è confidata con Katia Ricciarelli parlando del suo amore per Lorenzo Amoruso, il suo compagno conosciuto nel 2018, un anno dopo la separazione dal marito e padre dei suoi due figli maschi.

Manila ha raccontato a Katia, con le lacrime agli occhi, della sua emozione nel trovare finalmente Lorenzo, dopo anni di delusioni e sofferenza e la fine di un matrimonio al quale aveva creduto fortemente:

Poi è arrivato Lorenzo, quindi… perché forse non ho mai mollato per quella roba lì. Ho sempre pensato: “Prima o poi arriverà qualcuno che mi farà stare bene”. Dico sempre che me lo sono meritato. Ogni tanto dobbiamo farci qualche complimento. Quando sento: “A me non succederà più…”, basta.