Oggi i Vipponi hanno avuto la possibilità di sentire i propri parenti telefonicamente e prendere una decisione definitiva sulla loro permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. A sorpresa, Manila Nazzaro avrebbe fatto intendere di dover abbandonare il reality.

Manila Nazzaro lascia il Grande Fratello Vip?

Non sono chiari i motivi del presunto abbandono di Manila, almeno per il momento. Ciò che è certo è che avrebbe ricevuto delle notizie dall’esterno, presumibilmente su una situazione privata/familiare, che l’avrebbero portata, seppur con difficoltà, a dover prendere questa scelta.

Non è dato sapere se il motivo sia da attribuire a vicende private come ad esempio i figli, ma c’è chi sui social avanza la tesi dell’ex marito.

E’ possibile che abbia a che vedere con la gestione dei figli? Ciò che è certo è che Manila avrebbe fato intendere ai suoi compagni di avventura, in particolare a Soleil, la possibilità di doversi salutare definitivamente domani sera. La Sorge inizialmente sarebbe apparsa incredula ma l’impressione è che l’ex Miss Italia non abbia molte scelte.

Cosa sarà successo realmente? Qualche notizia dall’esterno l’avrà turbata al punto da sentirsi in dovere di lasciare il reality?

Manila a Soleil: sai che forse domani ci dobbiamo salutare?

Soleil: No, che dici, come faccio senza di te, vengo via anche io ❤😥 #gfvip #manila #soleil — Valentina Lopriore (@ValentinaLopri1) December 12, 2021

Per i fans di Manila che già avevano giudicato Soleil per non essersi avvicinata:

Sole non aveva capito fino a poco fa che Manila a quanto pare domani deve andare via ❤ #gfvip pic.twitter.com/JacqUGQ23O — Catia (@catiuz92) December 12, 2021

Mi si spezza il cuore per Manila 💔

Un conto è decidere autonomamente di abbandonare il programma, un conto è se vieni eliminato dal pubblico, ma che sia il suo ex marito ad aver preso per lei questa decisione non lo accetto. #gfvip — Aless (@sashaa9871) December 12, 2021