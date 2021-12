Manila Nazzaro lascia la Casa del Grande Fratello Vip? Lorenzo Amoruso interviene sui social in vista della nuova puntata in diretta che andrà in onda stasera su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini.

Manila Nazzaro lascia il Grande Fratello Vip? Lorenzo Amoruso interviene

Qualcuno ha insinuato che Manila vuole più soldi e altre situazioni sgradevoli. Gentilmente, evitate commenti stupidi, se non sapete di cosa si tratta astenetevi. Ci sono problemi familiari che stiamo cercando di risolvere, ci stiamo impegnando tutti, tutta la famiglia e non solo. Nel momento in cui ci sarà probabilmente, speriamo, una soluzione, la decisione sarà comunque di Manila, Aspetteremo cosa succederà (stasera, ndr) . Non buttate voci in giro quando non sapete di cosa si tratta.

La possibilità che l’ex Miss Italia possa lasciare la Casa più spiata d’Italia si fa sempre più concreta. Anche Aldo Montano dovrebbe abbandonare il reality show e Davide Silvestri desta qualche preoccupazione per la sua voglia di tornare alla vita di tutti i giorni.

In apertura del nostro articolo trovate il VIDEO con lo sfogo integrale di Lorenzo Amoruso.

Chi lascerà la Casa del GF Vip questa sera?