Dopo il messaggio del padre, anche mamma Katia ha voluto salutare Michele Merlo, il giovane cantante strappato via alla vita per colpa di una leucemia fulminante che gli aveva provocato una emorragia cerebrale.

Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare! Ok?

Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita.