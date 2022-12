La mamma di Belen lancia una frecciatina a Stefano De Martino

La mamma di Belen Rodriguez ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino? La scorsa settimana, Cecilia e Ignazio Moser sono stati intervistati da Casa Chi e l’ex ciclista ha svelato un aneddoto su Veronica Cozzani.

La frecciatina della mamma di Belen a Stefano De Martino

“A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono perentorio, come solo lei può dire: ‘Ricordati che tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi’”, ha affermato Moser.

La mamma di Belen ha lanciato una chiara frecciatina a Stefano De Martino, tornato tra le braccia della Rodriguez un paio di volte dopo alcuni tira e molla che hanno messo a rischio la loro unione in più di una occasione.

Recentemente ospite del programma di RaiPlay La Conferenza Stampa, De Martino ha parlato di Belen ma anche del suo rapporto di stima e affetto nei confronti dell’ex fidanzata Emma Marrone:

Ho un bel rapporto con lei. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto.