Malore per Aurora Ramazzotti “quasi svenuta”: come sta e cosa è successo

Malore per Aurora Ramazzotti “quasi svenuta”: Come sta adesso e cosa è successo – FOTO

Aurora Ramazzotti, sui Navigli a Milano per un aperitivo in compagnia dell’amica Sara Daniele, si sente male ed è stata costretta a sdraiarsi per un calo di pressione che ha voluto documentare sui social.

Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con Scirocco Africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa. In tutto ciò Sara Daniele ha pensato bene di farsi un selfie con me… non in condizioni stupende ecco.

Insomma, non mi era mai capitato. Ho capito che è importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico. Sdraiarsi così è un’ottima idea. I panni freschi in testa sono il paradiso. Un ragazzo al bar mi ha detto che sono bella anche da svenuta.

La figlia di Eros e Michelle parla dell’allergia al sole

L’estate, in generale, oltre alla pressione bassa mette a dura prova Aurora Ramazzotti. La giovane conduttrice soffre anche di una reazione allergica causata dall’esposizione al sole. Alcuni giorni fa aveva mostrato il suo viso pieno di bolle dopo una vacanza a Capri:

Soffro di allergia al sole solo sul viso su tutto il resto del corpo il sole mi saluta, arriva e se ne va. Non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani!