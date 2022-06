Alla fine anche Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si è accorta di quella straordinaria somiglianza, da piccola, con la figlia di Harry e Meghan. “Potrebbe essere mia sorella”, ha commentato sui social.

Aurora Ramazzotti e Lillibet Diana: la straordinaria somiglianza

Lillibet Diana Mountbatten-Windsor, secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle, ha compiuto in questi giorni il suo primo anno di vita e per l’occasione si è mostrata in tutto il suo splendore. Una foto splendida che ha colpito anche Aurora Ramazzotti, intravedendo nella piccola pronipote della Regina Elisabetta una certa somiglianza.

Ed in effetti, comparando le foto di Lillibet e della piccola Aurora la somiglianza è davvero sorprendente. La figlia di Michelle ed Eros ha così ironizzato su Instagram:

Ma la figlia di Harry e Meghan che potrebbe essere tranquillamente mia sorella rossa?

Ed a riprova delle sue parole ha postato divertita anche una sua foto da bambina. Voi cosa ne pensate?