Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero avere portato al limite i nervi della Regina Elisabetta che avrebbe pianificato una reazione legale contro gli attacchi del nipote e di sua moglie.

La regina Elisabetta attacca Harry e Meghan e passa alle vie legali

Il team legale della monarchia starebbe consultando degli esperti di diffamazione dopo la raffica di critiche ricevute da parte della coppia che adesso vive negli Stati Uniti.

Una fonte bene informata, come come rivela The Sun, avrebbe rivelato che la regina, 95 anni, sarebbe “esasperata per i ripetuti attacchi”, aggiungendo:

C’è un limite dell’accettabile e la regina e la famiglia reale possono essere spinte solo fino a un certo punto. Stanno ricorrendo a legali. Harry e Meghan saranno informati e gli verrà detto che ulteriori attacchi non saranno tollerati.

La famiglia reale è stata scossa il mese scorso dalla rivelazione di Harry che sta scrivendo un libro di memorie rivelatore che uscirà l’anno prossimo: il Queen’s Platinum Jubilee.

A tal proposito si starebbe valutando un avvertimento legale per gli editori del manoscritto. La fonte ha continuato:

Il team legale dei reali sta parlando con aziende con esperienza in diffamazione e privacy. Se qualcuno fosse nominato nel libro e accusato direttamente di qualcosa, potrebbe essere una diffamazione e anche violare i loro diritti alla privacy. Il team legale potrebbe anche contattare gli editori del libro per chiedere un preavviso del suo contenuto e il diritto di replica. Ci sono preoccupazioni che il pubblico americano si stia innamorando di ciò che dicono Harry e Meghan.

Harry e Meghan hanno detto a Oprah Winfrey, all’inizio di quest’anno, in un’intervista bomba che un reale avrebbe sollevato preoccupazioni per il colore della pelle del figlio Archie.