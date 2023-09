La malattia di Marina Fiordaliso: cosa ha avuto e come sta adesso. La concorrente del Grande Fratello è stata ricoverata in ospedale più volte in questi ultimi mesi. La famosa cantante ha condiviso il suo stato di salute su Twitter aggiornando costantemente i follower.

La malattia di Fiordaliso: la peritonite prima di entrare al Grande Fratello

“Ciao a tutti, sono ancora qui in ospedale. Hanno cambiato la mia terapia e la buona notizia è che questa notte la febbre non ha fatto capolino. Ora stiamo aspettando e speriamo di non dover affrontare un altro intervento chirurgico. Sto dando il massimo!”, ha scritto lo scorso luglio la cantante.

Fiordaliso è stata operata d’urgenza il primo luglio a causa di una peritonite, un’infiammazione di origine batterica che solitamente colpisce l’addome. Marina aveva appena annunciato una serie di concerti ed eventi musicali in diverse città italiane, ma purtroppo è stata costretta a rimandare a causa di questa brutta infezione.

La sua frustrazione era chiaramente emersa nei suoi tweet: “Di nuovo pronto soccorso e forse mi opero di nuovo, ora mi ricoverano …posso dirvi anche basta?? Ma bastaaaaa! Che anno terribile per me”, aveva scritto condividendo una foto di sé stesa su un lettino dell’ospedale, con la mascherina e una flebo al braccio.

Cos’è la peritonite?

La peritonite è un’infiammazione della sierosa (chiamata appunto “peritoneo”) che riveste i visceri e la cavità addominale, dovuta, in genere, ad una contaminazione batterica.