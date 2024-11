Madonia cacciato da Ballando, Federica Pellegrini commenta l’accaduto – VIDEO

Ieri, durante la puntata de La Volta Buona, è stato trasmesso un servizio esclusivo che ha mostrato il backstage di Ballando con le Stelle dopo l’allontanamento di Angelo Madonia. La polemica, nata da un acceso diverbio tra il maestro di ballo e Selvaggia Lucarelli, ha scosso il pubblico e i protagonisti del programma, Federica Pellegrini, intercettata dall’inviato del programma, ha svelato le prime emozioni a caldo.

Madonia cacciato da Ballando, le prime parole di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, compagna di ballo di Madonia, è stata ripresa dalle telecamere mentre rientrava dietro le quinte. Tra lei e Angelo non c’è stato alcun confronto: “Freddi”, ha sottolineato l’inviato Domenico Marocchi, aggiungendo che i due non si sono rivolti la parola.

Intervistata nel backstage, la Pellegrini ha espresso il suo disagio per le tensioni che hanno coinvolto il suo partner di gara: “Indipendentemente dai risultati, è bello anche trovare un’affinità nella coppia lavorativa, capito? Diciamo che mi sono sentita a disagio più volte. Però diciamo che io abbozzo, abbozzo. E poi mi spiace però essere sempre in mezzo a una discussione che non mi appartiene”.

Le sue parole riflettono una chiara delusione per quanto accaduto, lasciando intendere che il clima lavorativo con Madonia non fosse dei più sereni.

Il caso Madonia-Lucarelli

L’episodio che ha portato all’allontanamento di Madonia è stato innescato da una battuta della Lucarelli, a cui il ballerino ha risposto con toni accesi. Dopo l’alterco, Madonia si è ritirato nel backstage e ha evitato qualsiasi contatto, lasciando la Pellegrini sola davanti alle telecamere.

La Rai e la produzione di Ballando con le Stelle hanno poi ufficializzato l’uscita di Madonia, annunciando che sarebbe stato sostituito da Samuel Peron, storico maestro del programma.

Le prospettive per Federica Pellegrini

Con l’arrivo di Samuel Peron, la Pellegrini avrà una nuova opportunità per rimettere in carreggiata il suo percorso nella competizione. Tuttavia, rimane da capire se ulteriori dettagli emergeranno sul caso che ha coinvolto Angelo Madonia e il suo rapporto con Selvaggia Lucarelli.