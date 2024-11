Come sta Angelo Madonia dopo la cacciata da Ballando: Sonia Bruganelli vuota il sacco

Lunedì scorso, durante la puntata de La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli ha appreso in diretta che il compagno, Angelo Madonia, era stato allontanato da Ballando con le Stelle. Ospite di Alberto Matano, la Bruganelli si è detta sorpresa dalla decisione, affermando di non poter commentare perché non aveva ancora avuto modo di parlare con il ballerino.

Come sta Angelo Madonia dopo la cacciata da Ballando: parla Sonia Bruganelli

Il giorno seguente, l’inviato Rai Domenico Marocchi ha intercettato la Bruganelli all’Auditorium del Foro Italico. Sonia ha rivelato di aver finalmente parlato con Angelo, commentando: «Lui sta bene. Sono io che sto male, che sto ancora qui dentro. Lui adesso è libero, ma libero, libero».

L’allontanamento di Angelo Madonia è stato preceduto da un acceso scontro con Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando. Durante l’ultima puntata, la Lucarelli aveva ironizzato sul legame tra Madonia e Sonia Bruganelli, commentando: «Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia».

Madonia non ha gradito, rispondendo con fermezza: «Sei tu la rosicona che menziona persone esterne». La situazione è rapidamente degenerata quando il ballerino ha dichiarato: «Il danno sei tu per la giuria», lasciando poi lo studio senza rilasciare interviste.

Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle

Con l’uscita di scena di Angelo Madonia, entra in gioco Samuel Peron, maestro storico del programma. La sua esperienza e talento hanno sollevato grandi aspettative, soprattutto per il nuovo abbinamento con Federica Pellegrini.

Secondo la conduttrice Caterina Balivo, questo cambio potrebbe rappresentare un vantaggio per la campionessa olimpica: «Federica è abituata ai cambiamenti, lo ha fatto anche nello sport. Potremmo vederla sul podio con Samuel».

La reazione del pubblico e i prossimi sviluppi

L’allontanamento di Angelo Madonia ha diviso il pubblico, tra chi appoggia la decisione della produzione e chi la ritiene eccessiva. Le dinamiche personali tra i protagonisti hanno inevitabilmente influito sull’andamento della competizione, ma ora tutti gli occhi sono puntati sul nuovo duo Pellegrini-Peron.

Non resta che aspettare la prossima puntata per scoprire se questo cambio di rotta darà nuova energia al percorso della Pellegrini e come la Bruganelli affronterà lo spareggio per il ripescaggio.