Lulù Selassiè parla del revenge porn: “Mia sorella Jessica mi ha salvata”

Lulù Selassiè ha parlato del revenge porn insieme agli avvocati Giulia e Giorgio dello studio LawPills. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato pure della sua dolorosa esperienza che aveva già raccontato quando si trovava nella Casa.

Secondo me i ragazzi non si rendono conto. Pensano che sia un gioco, uno scherzo… pensano che vada bene quando magari una persona si fidava di te e tu tradisci la sua fiducia e la rovini. Io ho vissuto questa cosa e per tanti mesi ho vissuto sotto ricatto. Ho vissuto per sei mesi nel terrore ed avevo solo 15 anni ed ero spaventata e non avevo il coraggio di chiedere aiuto.

E più passava il tempo e più la situazione peggiorava ed era difficile calmare questa persona. Come l’ho affrontata? Nei mesi ero molto triste e depressa, non sapevo cosa fare. Ero confusa e non sapevo a chi chiedere aiuto.

Grazie al cielo Jessica mi ha salvata. Questa persona aveva cominciato a scrivere anche a lei. Io all’epoca vivevo a Londra e tornavo a Roma nel weekend e questa persona mi seguiva.